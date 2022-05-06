Целью устроенных в Приднестровье терактов стали нагнетание паники и создание нестабильности в регионе. Красный уровень террористической опасности в республике могут продлить.

Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский отметил, что панических настроений в Приднестровье нет. Его слова привело РИА «Новости».

«Первостепенная цель террористических актов — посеять панику, создать нестабильность в регионе, в данном случае в Приднестровье. Но паники у нас нет. Есть истеричная реакция людей», — подчеркнул Красносельский.

Он не исключил продления красного уровня террористической опасности после 10 мая. Решение власти примут, исходя из обстановки.

Местные вооруженные сил приводить в повышенную боеготовность не стали. Склады боеприпасов в Колбасне находятся под охраной оперативной группы российских военных. Дежурство они несут в усиленном режиме.

За последнее время в Приднестровье произошли три теракта. Республиканский СК возбудил уголовные дела. Накануне жители населенных пунктов рядом с границей ПНР и Украины сообщили о стрельбе.