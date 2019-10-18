Франция предотвратила теракт века. План был похож на 11 сентября
Полиция Франции сумела предотвратить теракт в Париже. В планах у боевиков было ЧП масштабов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда были совершены нападения на башни-близнецы Всемирного торгового центра и Пентагон, сообщил источник глава французского МВД Кристоф Кастанер радиостанции France Info.
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Он рассказал, что в сентябре 2019 года полицейским удалось арестовать мужчину, угнавшего самолет. Он планировал совершить атаку, похожую на теракт в США. За шесть лет — с 2013 года — французским правоохранителям удалось предотвратить уже 60 подобных инцидентов.
30-летний француз, собиравшийся напасть на Париж, живет в столичном департаменте О-де-Сен, пишут «Известия».
В 2001 году в США произошло одно из крупнейших террористических нападений в истории. Террористы запрещенной в России «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета и направили в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. В результате терактов погибли 2977 человек.