09 марта 2023, 17:06
Теракт в Приднестровье готовили шесть человек — СМИ
«Первый Приднестровский»: теракт в Тирасполе готовили шесть человек
Подготовкой теракта в Тирасполе занимались шесть человек, сообщил телеканал «Первый Приднестровский». По данным издания, следователи уже установили личности всех подозреваемых.
Первому из задержанных в преступной группировке доверили привести взрывное устройство в действие. Журналисты отметили, что мужчина следил за приднестровскими чиновниками, за что получил от СБУ 2,5 тысячи долларов.
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Второй задержанный — гражданин Украины. Одессит прибыл в республику под видом беженца. В Приднестровье он собирал устройства для слежки и собирал информацию. Беженцами числились еще двое украинцев. Они купили иномарку, которую позже начинили взрывчаткой.
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Еще двоих силовики пока не задержали. По предварительной информации, кураторов СБУ зовут Александр и Максим. Они переводили деньги членам группировки и давали им задания.
Одной из целей злоумышленников был президент республики Вадим Красносельский. Задержанные начали давать показания по делу. Власти ПМР прорабатывают варианты ответа на случай возможного вторжения ВСУ, добавили в МИД Приднестровья.
Уголовное дело
Терроризм
Приднестровье
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