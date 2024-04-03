Важное 03 апреля 2024, 11:41 Теракт в «Крокусе» сопровождало подготовленное освещение в западных СМИ Патрушев: теракт в «Крокусе» осветили в западных СМИ по подготовленному плану РИА «Новости»

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Теракт в «Крокус Сити Холле» хорошо организовали: массовый расстрел людей освещали западные СМИ по заранее срежиссированному сценарию. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле», — заявил он.

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Террористы напали на людей в концертном зале вечером 22 марта. Они в упор расстреливали без разбора мужчин, женщин и детей. В результате теракта погибли более 140 человек, еще свыше 550 получили различные ранения и травмы.

Ранее Патрушев заявил, что следы теракта привели к украинским спецслужбам. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия при необходимости направит Украине отдельную ноту по преступлению в «Крокус Сити Холле».