Мир 26 марта 2024, 13:36 Теракт в Crocus City Hall обсудят на мероприятии стран СНГ в Минске Главы МИД стран СНГ на заседании 12 апреля обсудят теракт в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Министры иностранных дел стран СНГ соберутся 12 апреля в Минске. Одной из тем заседания станет теракт в Crocus City Hall, сообщил РИА «Новости» замгенсека содружества Ильхом Нематов.

«Министры еще раз выразят свои соболезнования российской стороне, российскому народу в эти тяжелые дни. Ну и, наверняка, обсудят вопрос совместной борьбы против терроризма. В том числе эту ситуацию, естественно, обсудим. Будет предметное обсуждение», — сказал он.

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Президент России Владимир Путин заявил о причастности кураторов киевского режима к теракту в Красногорске. Следком пришел к выводу, что нападение на Crocus City Hall тщательно планировали. Подозреваемые дали показания, назвали заказчиков теракта и позволили восстановить полную хронологию событий.

Теракт произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник», сообщили «Известия».