Мир 31 декабря 2023, 03:29 Теракт в Белгороде станет причиной уничтожения Украины в 2024 году Экс-разведчик Риттер: теракт ВСУ в Белгороде обернется уничтожением Украины РИА «Новости»

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Теракт, который ВСУ совершили в Белгороде, обернется уничтожением Украины в 2024 году. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Х.

«Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю», — написал он.

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По мнению эксперта, все, кто ехидничает из-за случившегося в российском регионе, будут «есть свои слова на ужин», когда Украина исчезнет.

Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало в Telegram-канале издевательский ролик по поводу атак в Белгороде. На нем показали заставку из «Квартала 95», после которой продемонстрировали последствия взрывов в мирном регионе России. Пост подписали: «Этот „Квартал“ мы смотрим». Многие подписчики негативно отнеслись к публикации и поставили дизлайки.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, число пострадавших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека. Трое из них — дети. Еще 110 человек пострадали.