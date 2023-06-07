07 июня 2023, 17:31
Теракт стал для Украины способом оправдания своих неудач перед западными спонсорами
Политолог Михайлов: властям Украины нужен был подрыв ГЭС для оправдания неудач ВСУ
Подрыв Каховской ГЭС стал очередным терактом Украины, направленным против России. Все ради того, чтобы оправдаться перед Западом за неудачные действия ВСУ, заявил в беседе с «360» политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.
Он обратил внимание на заявление американского тележурналиста Такера Карлсона, который высказал мнение, что за подрыв Каховской ГЭС несет ответственность именно Украина.
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Кроме того, экс-звезда FoxNews указал, что на украинских властях лежит и вина за диверсии на российских магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
«Я согласен с Такером Карлсоном. ВСУ давно к этому готовились, есть факты, что они проводили определенные учения, наносили удары по ГЭС. Я уверен, что это очередная диверсия ВСУ», — подчеркнул Михайлов.
По его мнению, украинские военные стремились к дестабилизации обстановки и создании природной катастрофы в регионе. Еще одной их целью было замедление продвижения ВС РФ, которые выполняют задачи, поставленные в рамках спецоперации.
«ВСУ нужен был повод, чтобы оправдать свое неудачное контрнаступление. Сказать, мол, Россия это сделала, и мешает нам. Чтобы Запад думал, что правильно вкладывает в них деньги», — отметил эксперт.
Разрушение Каховской ГЭС
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