Эксклюзив 07 июня 2023, 17:31 Теракт стал для Украины способом оправдания своих неудач перед западными спонсорами Политолог Михайлов: властям Украины нужен был подрыв ГЭС для оправдания неудач ВСУ РИА «Новости»

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Подрыв Каховской ГЭС стал очередным терактом Украины, направленным против России. Все ради того, чтобы оправдаться перед Западом за неудачные действия ВСУ, заявил в беседе с «360» политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.

Он обратил внимание на заявление американского тележурналиста Такера Карлсона, который высказал мнение, что за подрыв Каховской ГЭС несет ответственность именно Украина.

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Кроме того, экс-звезда FoxNews указал, что на украинских властях лежит и вина за диверсии на российских магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Я согласен с Такером Карлсоном. ВСУ давно к этому готовились, есть факты, что они проводили определенные учения, наносили удары по ГЭС. Я уверен, что это очередная диверсия ВСУ», — подчеркнул Михайлов.

По его мнению, украинские военные стремились к дестабилизации обстановки и создании природной катастрофы в регионе. Еще одной их целью было замедление продвижения ВС РФ, которые выполняют задачи, поставленные в рамках спецоперации.

«ВСУ нужен был повод, чтобы оправдать свое неудачное контрнаступление. Сказать, мол, Россия это сделала, и мешает нам. Чтобы Запад думал, что правильно вкладывает в них деньги», — отметил эксперт.