Мир 08 января 2023, 12:21 Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Германии Прокуратура Дюссельдорфа: подозреваемых в подготовке теракта с рицином задержали РИА «Новости»

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Немецкие полицейские из отдела по борьбе с терроризмом штурмом взяли квартиру 32-летнего иранца, подозреваемого в подготовке теракта с использованием рицина и цианида. Правоохранители действовали в городе Кастроп-Рауксель Рурской области. Об этом сообщила прокуратура Дюссельдорфа.

Задержанного заподозрили в подготовке нападения по исламистским мотивам. По предварительным данным, он закупил отравляющие вещества для проведения теракта. Вместе с главным фигурантом дела задержали его пособника. По данным журналистов, это брат иранца.

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Журнал Der Spiegel подчеркнул, что представители прокуратуры и полиции отказались отвечать на вопросы, насколько далеко продвинулась подготовка теракта и на кого подозреваемые планировали нападение.

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К обыскам привлекли сотрудников Института имени Роберта Коха, которые выступили в качестве консультантов из-за химической и биологической опасности цианида и рицина.

Обнаруженные химикаты вынесли в синих контейнерах для дальнейшего изучения. По данным СМИ, слежку за иранцем немецкие силовики начали несколько дней назад после сообщения разведывательной службы одной из дружественных стран.