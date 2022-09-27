Террористы взорвали бомбу у полицейского участка в Турции | 360°

Все новости

Криминал

27 сентября 2022, 07:53

Житель ХМАО попытался задушить пассажира самолета

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:50

Украинские военные атаковали ряд населенных пунктов ДНР

Реклама

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:42

Пять мирных жителей пострадали в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:34

Диверсант отказался убивать руководство Херсонской области

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:22

ВСУ обстреляли Донецк снарядами образца НАТО

Власть

27 сентября 2022, 07:22

Шойгу попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:01

«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ

Власть

27 сентября 2022, 06:43

Новый Крымский федеральный округ возглавит Дмитрий Рогозин

Спецоперация

27 сентября 2022, 06:23

HIMARS не помогли ВСУ в боях за Артемовск — СМИ

Мир

27 сентября 2022, 03:39

Террористы взорвали бомбу у полицейского участка в Турции

МВД Турции: взрыв прогремел рядом с полицейским участком в городе Мерсин

Читать 360tv в

Взрыв прогремел рядом с полицейским участком в турецком городе Мерсин. В результате теракта погиб один сотрудник полиции. Об этом сообщило МВД страны.

Реклама

Неизвестные хотели пробраться в здание полиции в ночь на 27 сентября, написало издание Hürriyet со ссылкой на данные правоохранителей. Во время попытки задержания началась перестрелка. Одна из женщин попыталась подъехать к полицейскому участку на машине, в которой было самодельное взрывное устройство. Один сотрудник стал жертвой взрыва бомбы. Еще одного правоохранителя доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«В сумке в районе взрыва было обнаружено второе устройство. Полиция по обезвреживанию бомб взорвала устройство контролируемым образом. Эти моменты засняли камеры видеонаблюдения», — отметили авторы статьи.

Одного из подозреваемых уже задержали. Остальных причастных к теракту продолжают искать. Главная прокуратура Мерсина начала расследование. Местные власти сообщили о двух подельниках — мужчине и женщине.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу выехал в Мерсин из Анкары.

Турция

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама