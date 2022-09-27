Террористы взорвали бомбу у полицейского участка в Турции | 360°

Мир 27 сентября 2022, 03:39 Поделиться Telegram

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Viber Террористы взорвали бомбу у полицейского участка в Турции МВД Турции: взрыв прогремел рядом с полицейским участком в городе Мерсин

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Взрыв прогремел рядом с полицейским участком в турецком городе Мерсин. В результате теракта погиб один сотрудник полиции. Об этом сообщило МВД страны.

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Неизвестные хотели пробраться в здание полиции в ночь на 27 сентября, написало издание Hürriyet со ссылкой на данные правоохранителей. Во время попытки задержания началась перестрелка. Одна из женщин попыталась подъехать к полицейскому участку на машине, в которой было самодельное взрывное устройство. Один сотрудник стал жертвой взрыва бомбы. Еще одного правоохранителя доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«В сумке в районе взрыва было обнаружено второе устройство. Полиция по обезвреживанию бомб взорвала устройство контролируемым образом. Эти моменты засняли камеры видеонаблюдения», — отметили авторы статьи.

Одного из подозреваемых уже задержали. Остальных причастных к теракту продолжают искать. Главная прокуратура Мерсина начала расследование. Местные власти сообщили о двух подельниках — мужчине и женщине.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу выехал в Мерсин из Анкары.

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