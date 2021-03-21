Теракт произошел на заводе нефтегазовой компании в Венесуэле

Мощный взрыв прогремел на газовом заводе государственной нефтегазовой компании PDVSA в городе Эль-Техеро в штате Монагас, Венесуэла. Терактом его назвал министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами, сообщил телеканал Venezolana de Televisión.

Взрыв прогремел 20 марта, около 16:35 по местному времени (23:35 по Москве).

«Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA», — заявил он.

По его словам, теракт затронул операционный центр «Эль-Техидо», который служит газозаправочным заводом. Нарушена система поставок топлива.

Сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали. Жителей близлежащих районов эвакуировали. Ремонтные бригады прибыли на место ЧП, чтобы восстановить инфраструктуру. Власти принимают все необходимые меры для устранения последствий, добавил Тарек эль-Айссами. Также там работают сотрудники службы безопасности и работники PDVSA.

Очевидцы слышали два взрыва, сообщил телеканал Telesur.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже знает о произошедшем теракте.

Это второй теракт за последние два месяца в отношении Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) — ключевого игрока на национальном топливном рынке. В конце января был поврежден участок газопровода на востоке страны. Тогда тоже никто не пострадал, но из-за утечки топлива начался сильный пожар.