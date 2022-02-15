Теракт предотвратили в Луганске перед крупным митингом

Сотрудники Министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики обезвредили самодельное взрывное устройство, найденное в сквере Дружбы народов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил Луганский информационный центр.

В ведомстве уточнили, что речь идет о самодельной бомбе, состоящей из мобильного телефона, двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов, поражающими элементами из кусков арматуры и электродетонатора. Бомбу нашел местный житель, который рано утром обратился в дежурную часть.

В пресс-службе отметили, что есть основания предполагать, что детонацию самодельной бомбы неизвестные планировали провести во время митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие прошло в парке в 10:00 во вторник, 15 февраля.

Также в министерстве не исключили, что за организацией теракта стоят диверсионно-разведывательные группы главного управления разведки Минобороны Украины и спецслужб. Об этом свидетельствуют способ закладки и состав самодельной бомбы.