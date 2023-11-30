Мир 30 ноября 2023, 12:17 Теракт на въезде в Иерусалим сняли на видео Видео стрельбы на въезде в Иерусалим появилось в Сети

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Камера видеонаблюдения сняла теракт у остановочного павильона на въезде в Иерусалим 30 ноября. В объектив попали вооруженные люди и некоторые пострадавшие. Кадры с места нападения показали «Известия».

На перекрестке Гиват-Шауль двое вооруженных мужчин вышли из белой машины и открыли огонь. Они стреляли по людям, которые стояли на остановке. В какой-то момент на повороте остановилась красная машина, из нее выбежали двое людей в зеленой форме и тоже начали стрелять.

Полиция объявила, что двух нападавших нейтрализовали. Пострадали не меньше восьми человек, их доставили в больницы «Шаарей-Цедек» и «Хадасса». Некоторые находились в тяжелом состоянии. Информация о погибших разнится — медицинская служба MDA сообщала о девочке-подростке и 24-летней женщине. Газета The Jerusalem Post заявляла, что умер 73-летний мужчина.