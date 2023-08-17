Мир 17 августа 2023, 09:45 Теракт на Крымском мосту так и не осудили в США — посол Посол Антонов заявил, что США отказались давать оценку теракту на Крымском мосту РИА «Новости»

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Американские СМИ опубликовали снимки повреждения Крымского моста, но не осудили теракт. Украинские военные ударили по конструкции, которую использовали только в гражданских целях, заявил в Telegram-канале ведомства посол России в США Анатолий Антонов.

Журналисты попросили его прокомментировать тот факт, что американский телеканал показал кадры июльского удара по Крымскому мосту. Дипломат обратил внимание на то, что в США не признали это нападение терактом и не осудили. По его словам, Крымский мост давно не использовали для перевозки грузов военного назначения.

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«Телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей», — заявил он.

Анатолий Антонов напомнил о результатах соцопросов в США. Американцы выступили против военной помощи киевскому режиму. Украинское контрнаступление, по его словам, провалилось, а западная техника не помогла Вооруженным силам Украины устроить прорыв.