17 августа 2023, 09:45
Теракт на Крымском мосту так и не осудили в США — посол
Посол Антонов заявил, что США отказались давать оценку теракту на Крымском мосту
Американские СМИ опубликовали снимки повреждения Крымского моста, но не осудили теракт. Украинские военные ударили по конструкции, которую использовали только в гражданских целях, заявил в Telegram-канале ведомства посол России в США Анатолий Антонов.
Журналисты попросили его прокомментировать тот факт, что американский телеканал показал кадры июльского удара по Крымскому мосту. Дипломат обратил внимание на то, что в США не признали это нападение терактом и не осудили. По его словам, Крымский мост давно не использовали для перевозки грузов военного назначения.
Реклама
«Телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей», — заявил он.
Анатолий Антонов напомнил о результатах соцопросов в США. Американцы выступили против военной помощи киевскому режиму. Украинское контрнаступление, по его словам, провалилось, а западная техника не помогла Вооруженным силам Украины устроить прорыв.
США
Крымский мост
Крым
Реклама
Реклама