Мир 22 июля 2023, 10:25 Тепловой удар стал причиной смерти 46-летнего курьера доставки еды в Греции АМНА: в Греции от теплового удара умер 46-летний курьер доставки еды Unsplash

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В греческом городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы доставки еды стал жертвой аномальной жары. Он умер от теплового удара, сообщили в агентстве новостей АМНА.

По предварительным данным, мужчина разносил еду в полуденные часы, несмотря на введенные из-за жары ограничения для служб доставки с 12:00 до 17:00.

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«Когда он вернулся домой, то почувствовал себя очень плохо и был доставлен машиной скорой помощи в больницу Халкиды, где вскоре скончался», — уточнили в агентстве.

Медики указали, что вероятной причиной смерти стала остановка сердечно-легочной деятельности после воздействия очень высокой температуры.

В пятницу, 21 июля, правоохранители арестовали владельца гриля. Ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Позже прокурор отпустил его. Точные причины смерти 46-летнего мужчины озвучат после вскрытия.

Аномальная жара накрыла американский город Феникс. Там температура воздуха побила рекорд 1974 года и составила 48,3 градуса.