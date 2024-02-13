Мир 13 февраля 2024, 03:28 Тепловая электростанция вышла из строя на Украине после взрывов ДТЭК: на Украине взрывы повредили тепловую электростанцию Unsplash

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Тепловая электростанция (ТЭС) получила повреждения на Украине. После этого она прекратила вырабатывать электричество, сообщила компания ДТЭК в Telegram-канале.

«Серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила выработку электроэнергии», — указали в сообщении.

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При этом сотрудники компании не стали уточнять, о какой именно станции шла речь. По данным издания «Страна», работу приостановила ТЭС в городе Днепропетровске.

Ранее стало известно о нескольких взрывах в Днепропетровске. Местные жители сообщали о перебоях с электричеством, также проблема с водоснабжением возникла в некоторых районах города. В Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

В ночь на понедельник, 12 января, взрывы прогремели в Херсоне. Как отметил глава подконтрольной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин, в результате детонации повреждена припортовая инфраструктура города.