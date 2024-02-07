Мир 07 февраля 2024, 11:18 Тепломагистраль вышла из строя на левом берегу Киева Мэр Киева Кличко: магистраль теплоснабжения на левом берегу вышла из строя

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На левом берегу Киева вышла из строя тепломагистраль. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам», — указал он.

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В Киеве дважды за утро среды, 7 февраля, прогремели взрывы. Кличко сообщал, что в регионе работает система противовоздушной обороны. Мэр Киева призвал местных жителей спрятаться в укрытия.

Также взрывы зафиксировали в Харькове. По словам главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, попадания зафиксировали в Слободском районе города. Он уточнил, что повреждения получила нежилая инфраструктура.

Утром 7 февраля серию взрывов зафиксировали в Днепропетровской области. Повреждения получил один объект из-за пожара.

Воздушная тревога сработала утром по всей территории Украины. Также сирену, оповещающую об опасности, включали в подконтрольных официальному Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.