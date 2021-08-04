Теплоэлектростанция загорелась в Турции из-за лесных пожаров. Видео
Лесной пожар добрался до теплоэлектростанции в турецком городе Миляс. Всех людей успели эвакуировать из загоревшихся зданий. Об этом сообщил мэр Мухаммет Токат.
«Пламя охватило ТЭЦ. <…> Электростанция сейчас полностью опустошена, и звучат сирены», — привело слова Токата издание Gazete Duvar.
Одному из местных жителей удалось заснять пожар на видео. Кадрами полыхающей теплоэлектростанции он поделился в соцсетях.
Сейчас во всем районе отключили электричество, перекрыли автомобильные дороги. Жители покидают район города. Есть опасения по поводу взрыва на электростанции.
Лесной пожар продолжается уже несколько дней в провинции Мугла. Накануне мэр Миляса предупреждал, что огонь практически подошел к ТЭЦ. Он отмечал, что возгорание не удается контролировать, так как оно достигло критической точки.
Всего очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. Жертвами лесных пожаров стали уже семь человек. Медики оказывают необходимую помощь сотням пострадавших. Ответственность за поджоги лесов взяла на себя организация «Дети огня», признанная в Турции террористической.