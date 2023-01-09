Мир 09 января 2023, 09:52 Теплая зима привела к снижению цен на газ в ЕС «Коммерсант»: стоимость газа в ЕС упала до прошлогодних показателей из-за теплой зимы freepik

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Теплая зима помогла ЕС справиться с проблемой газоснабжения. По данным издания «Коммерсант», стоимость голубого топлива в Европе снизилась до прошлогодних отметок.

По данным авторов материала, ЕС спасла аномально теплая погода в ноябре и начале января. Из-за этого стоимость тысячи кубометров газа составляет 780 долларов, что равноценно показателям прошлого года. Поэтому отопительный сезон 2022-2023 для европейцев пока проходит без катаклизмов.

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Однако властям ЕС стоит опасаться других проблем. Низкие цены на газ опасны увеличением потребления голубого топлива. Кроме того, текущая стоимость этого энергоносителя грозит расхождением интересов Европы и поставщиков СПГ из Азии. Последним будет невыгодно продавать газ ЕС из-за более высоких цен в странах продавцов.

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Кроме того, на снижение стоимости голубого топлива повлияло и увеличение выработки ветрогенерации.

Также авторы материала отметили, что с 4 января «Газпром» стал снижать поставки газа в Европу через Украину. Представители российской компании пока не назвали официальную причину. По мнению «Коммерсанта», к этому привело резкое похолодание на большей части территории России в первой половине января.