Мир 05 января 2023, 19:29 Теплая погода дала Европе передышку от энергокризиса Bloomberg: теплая погода ослабила энергетический кризис в странах Европы Unsplash

Читать 360tv в

Пришедшая в страны Европы аномально теплая погода ослабила энергетический кризис и значительно снизила цены на газ. По прогнозам синоптиков, такие благоприятные условия сохранятся до конца января. Как сообщило агентство Bloomberg, это даст передышку странам ЕС, которые продолжают борьбу с повышением цен на электроэнергию и растущей инфляцией.

Синоптики отметили, что в странах Западной Европы температура воздуха в течение всего января окажется на два-пять градусов выше нормы. Это приведет к снижению спроса на отопление, который станет рекордным за последние 10 лет.

Реклама

Резкая смена погоды после декабрьских холодов внушила уверенность властям Евросоюза, что предстоящую зиму они проживут без серьезных последствий. Некоторые страны стали заново наполнять газовые хранилища невостребованным энергоносителем.

Реклама

На погодные условия среагировали биржевые трейдеры. Газовые фьючерсы к вечеру среды, 4 января, обновили минимумы октября 2021 года. По оценке экспертов, это не последнее снижение, так как погода в ЕС останется теплой, но ветреной, что позволит получить дополнительную электроэнергию и снизить потребление газа.

Правительства европейских стран понимают, что энергокризис не закончился, а только отодвинулся на неопределенный срок. Они призвали жителей продолжить экономию электроэнергии, чтобы после возвращения холодов не столкнуться с нехваткой запасов газа.

Как сообщило издание «Политика сегодня», возвращение Европы к веерным отключениям электричества вполне реально. Если нынешний холодный период может пройти без последствий, то зима следующего года для стран ЕС станет настоящим испытанием без экспорта российского газа.