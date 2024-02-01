Мир 01 февраля 2024, 12:18 Теперь в Киеве истерика. Рогов допустил месть суду ООН за решение по России Рогов: Украина может начать дискредитировать Международный суд ООН Daniel Kalker / Global Look Press

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Международный суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором», решение вызвало истерику у властей Украины. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» выразил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

«Это решение вызвало истерику у режима Зеленского», — подчеркнул собеседник агентства.

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По оценке Рогова, если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то в этом случае он показал бы свою предвзятость и ангажированность, а также поломал бы всю систему мирового судоустройства.

«Не исключено, что киевский режим начнет работу по дискредитации судей», — предположил Рогов.

О том, что Международный суд ООН не пошел на поводу у Украины и принципиально отказал в требовании признать Россию «страной-агрессором», ранее сообщили в МИД РФ.

Также суд не стал признавать ДНР и ЛНР «террористическими государствами» по требованию Украины.