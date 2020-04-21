Разработан новый дипфейк с лицом Илона Маска. Теперь пообщаться с ним может кто угодно
Как рассказал Алиев изданию Vice, его коллеги поверили, что Маск случайно подключился к их разговору в Zoom, хотя сами профессиональные программисты.
Мужчина счел эксперимент удавшимся и выложил свою программу на сайте GitHub в свободный доступ вместе с инструкцией по установке в зависимости от используемой ОС.
Дипфейк Алиева отличается плавными движениями, изображение подстраивается под реальное время, и отличить подделку с первого взгляда довольно сложно.
Али Алиев сообщил, что его программу можно использовать для видеоконференций в Zoom и Skype, которые, по его мнению, обычно скучны и затянуты. Тем более в условиях изоляции. Он признался, что работа программы требует мощного игрового ПК, но выразил надежду, что оптимизация ноутбуков лишь вопрос времени.
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков признал, что с развитием технологий резкий «взрыв фейков» неизбежен.