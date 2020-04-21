Разработан новый дипфейк с лицом Илона Маска. Теперь пообщаться с ним может кто угодно

Программист Али Алиев заскучал на карантине и решил разнообразить жизнь своих коллег и собственную. Он разработал программу Avatarify, которая позволила ему под видом Илона Маска принять участие в общении в рабочем чате.

Как рассказал Алиев изданию Vice, его коллеги поверили, что Маск случайно подключился к их разговору в Zoom, хотя сами профессиональные программисты.

Мужчина счел эксперимент удавшимся и выложил свою программу на сайте GitHub в свободный доступ вместе с инструкцией по установке в зависимости от используемой ОС.

Дипфейк Алиева отличается плавными движениями, изображение подстраивается под реальное время, и отличить подделку с первого взгляда довольно сложно.

Али Алиев сообщил, что его программу можно использовать для видеоконференций в Zoom и Skype, которые, по его мнению, обычно скучны и затянуты. Тем более в условиях изоляции. Он признался, что работа программы требует мощного игрового ПК, но выразил надежду, что оптимизация ноутбуков лишь вопрос времени.

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков признал, что с развитием технологий резкий «взрыв фейков» неизбежен.