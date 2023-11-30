Мир 30 ноября 2023, 04:04 «Теперь он сожалеет». Стало известно, к чему привело решение Зеленского по Донбассу Военный эксперт Чжан: Зеленский сожалеет о решении обстреливать Донбасс РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский пожалел о своих решениях, которые привели к началу специальной военной операции. Такое мнение высказал военный аналитик Чжан Дяньчэн изданию Soho.

По его мнению, обстрелы Донбасса в сочетании с провокациями Запада не могли привести к иному результату и в конечном итоге это спровоцировало масштабные боевые действия.

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«Теперь Зеленский, похоже, сожалеет об этом, потому что продолжение этой прокси-войны невозможно из-за огромных потерь ВСУ», — сказал Чжан Дяньчэн.

Он напомнил, что российские власти отправляли Украине много сигналов о готовности урегулировать конфликт мирным путем. Однако киевские власти публично отказались от этого, совершив огромную ошибку.

В настоящее время интенсивность боев снижается, а на Западе растут число тех, кто против конфликта. Все это может привести «грандиозному финалу», заключил специалист.

Ранее главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «реальных переговоров о мире» никогда не было: ни в марте 2022 года, ни сейчас.