30 ноября 2023, 04:04
«Теперь он сожалеет». Стало известно, к чему привело решение Зеленского по Донбассу
Военный эксперт Чжан: Зеленский сожалеет о решении обстреливать Донбасс
Украинский лидер Владимир Зеленский пожалел о своих решениях, которые привели к началу специальной военной операции. Такое мнение высказал военный аналитик Чжан Дяньчэн изданию Soho.
По его мнению, обстрелы Донбасса в сочетании с провокациями Запада не могли привести к иному результату и в конечном итоге это спровоцировало масштабные боевые действия.
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«Теперь Зеленский, похоже, сожалеет об этом, потому что продолжение этой прокси-войны невозможно из-за огромных потерь ВСУ», — сказал Чжан Дяньчэн.
Он напомнил, что российские власти отправляли Украине много сигналов о готовности урегулировать конфликт мирным путем. Однако киевские власти публично отказались от этого, совершив огромную ошибку.
В настоящее время интенсивность боев снижается, а на Западе растут число тех, кто против конфликта. Все это может привести «грандиозному финалу», заключил специалист.
Ранее главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «реальных переговоров о мире» никогда не было: ни в марте 2022 года, ни сейчас.
Владимир Зеленский
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