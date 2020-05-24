Теннисиста Басилашвили задержали за избиение бывшей жены в Грузии

Теннисист Николоз Басилашвили избил бывшую супругу на глазах у ребенка. Спортсмена задержали сотрудники МВД Грузии.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.

Следствие установило, что 21 мая Н. Б. (Николоз Басилашвили — прим. ред.) в поселке Авчала города Тбилиси на почве ссоры осуществил физическое насилие в отношении своей бывшей супруги Н. Д пресс-служба генпрокуратуры Грузии.

В ведомстве отметили, что момент избиения видел ребенок. На 28-летнего спортсмена завели уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи». В соответствии с Уголовным кодексом Грузии его могут привлечь к общественным работам на срок от 200 до 400 часов или лишить свободы на срок от одного года до трех лет. При этом спортсмена могут лишить права на ношение оружия, если оно у него было.

Прокуратура Грузии собирается в ближайшее время обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения для спортсмена.

О состоянии бывшей жены супруги пока нет никакой информации. Сам теннисист свою вину не признал.