Мир 27 января 2023, 17:35 Теннисист Джокович вступился за пророссийски настроенного отца РИА «Новости»

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Действия отца сербского теннисиста Новака Джоковича — Срджана — на недавнем матче Australian Open неправильно поняли. С таким заявлением выступил сам спортсмен. Его слова привели в Telegram-канале РИА «Новости» .

Теннисист заявил, что его отец не поддерживает военные действия. Также он отметил, что слова Срджана просто неправильно истолковали. По словам спортсмена, его отец просто вышел к болельщикам, чтобы поблагодарить их.

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Скандал, после которого на Джоковичей обрушилась критика, произошел 26 января, на центральном стадионе турнира. Сербский теннисист играл против российского спортсмена Андрея Рублева.

После матча в сети появилось видео. На этих кадрах видно, как после матча сербские фанаты после победы своего земляка ходили с фотографией президента РФ Владимира Путина и скандировали «Россия — Сербия».

На видео заметили и отца теннисиста. Тот высказался в поддержку России. После этого украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко призвал руководство Australian Open запретить Срджану Джоковичу присутствовать на турнире.