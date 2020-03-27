Теннисист Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Деньги будут потрачены на медицинское оборудование, в том числе на аппараты искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что предприниматель и почетный консул Армении в Ярославской области Ваагн Хачатрян пожертвовал деньги на покупку 100 тысяч медицинских масок, дезинфицирующего раствора и витаминизированных напитков.