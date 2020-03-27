Теннисист Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Сербский теннисист Новак Джокович и его жена Елена решили пожертвовать один миллион евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Деньги будут потрачены на медицинское оборудование, в том числе на аппараты искусственной вентиляции легких.
Ранее стало известно, что предприниматель и почетный консул Армении в Ярославской области Ваагн Хачатрян пожертвовал деньги на покупку 100 тысяч медицинских масок, дезинфицирующего раствора и витаминизированных напитков.