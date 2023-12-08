Мир 08 декабря 2023, 02:37 «Теневой канцлер» станет управлять бюджетом ФРГ Focus: Линднер станет «теневым» канцлером Германии из-за проблем с бюджетом РИА «Новости»

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Главу Минфина Германии Кристиана Линднера могут назначить «теневым» канцлером ФРГ на фоне проблем с согласованием бюджета на 2024 год. Об этом сообщило издание Focus.

«Будучи министром финансов, он теперь сможет решать, на проекты каких министерств есть деньги», — отметили журналисты.

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Линднер будет распоряжаться судьбой такого проекта, как базовое пособие на детей. При этом он не будет касаться выплат зарплат госслужащим, пенсий и пособий гражданам.

По мнению издания, маловероятно, что Линднер в полной мере воспользуется статусом «теневого» канцлера. Вероятно, что кабмин из-за невозможности в срок согласовать бюджет, добьется единого решения уже до конца года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас отношения России и Германии находятся в замороженном состоянии, которое не выгодно никому.