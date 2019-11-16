«Тень самой себя»: немецкий депутат рассказал о кризисе НАТО

НАТО утратила смысл существования и за последние годы превратилась в собственную тень. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» и член комитета парламента Германии по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.

Его рассуждения о роли НАТО в современном мире опубликовал журнал Der Spiegel. «НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность», — написал Триттин.

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Депутат подчеркнул, что альянс спустя 70 лет после образования является тенью самого себя, так как переживает глубокий экзистенциальный кризис. Триттин считает, интересы членов организации сейчас расходятся, и НАТО уже не может обеспечивать их безопасность. Несогласие внутри блока оказывают серьезное влияние на отношения с Россией.

«Не обязательно называть НАТО мертвой организацией, однако наивно насовывать голову в песок перед этой реальностью. Настало время быть честными», — отметил автор статьи.

НАТО — это военно политический блок, который объединяет большинство европейских стран, а также США и Канаду. Альянс основали 4 апреля 1949 года в Соединенных Штатах, чтобы защитить Европу от советского влияния.