05 февраля 2023, 10:21
Тему «пробирки Пауэлла» предложили обсудить в ООН
Спикер Совфеда Матвиенко призвала поднять тему «пробирки Колина Пауэлла» на площадке ООН
Тему «пробирки Колина Пауэлла», которая повлекла за собой бомбардировки Ирака, предложили поднять на площадке ООН, так как это преступление не имеет срока давности. Об этом в своем Telegram-канале написала спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.
«Полагаю, было бы правильным, если бы этот сюжет о чудовищной лжи, приведшей к огромной трагедии, <…> однозначно прозвучал в ближайшее время на площадке ООН», — заявила Матвиенко.
Реклама
Она отметила, что это преступление не имеет срока давности, оно должно оставаться в памяти человечества. Матвиенко подчеркнула, что виновным, чьи имена известны, нельзя позволить ускользнуть от суда истории.
Реклама
Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США, во время заседания СБ ООН 5 февраля 2003 года показал пробирку с белым порошком как образец оружия массового уничтожения, которое якобы делали на заводах Ирака. Но пробирка оказалась фальшивой. Пауэлл умер в октябре 2021 года из-за осложнений после ковида.
США
Валентина Матвиенко
Ирак
Реклама
Реклама