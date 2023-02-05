Мир 05 февраля 2023, 10:21 Тему «пробирки Пауэлла» предложили обсудить в ООН Спикер Совфеда Матвиенко призвала поднять тему «пробирки Колина Пауэлла» на площадке ООН РИА «Новости»

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Тему «пробирки Колина Пауэлла», которая повлекла за собой бомбардировки Ирака, предложили поднять на площадке ООН, так как это преступление не имеет срока давности. Об этом в своем Telegram-канале написала спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.

«Полагаю, было бы правильным, если бы этот сюжет о чудовищной лжи, приведшей к огромной трагедии, <…> однозначно прозвучал в ближайшее время на площадке ООН», — заявила Матвиенко.

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Она отметила, что это преступление не имеет срока давности, оно должно оставаться в памяти человечества. Матвиенко подчеркнула, что виновным, чьи имена известны, нельзя позволить ускользнуть от суда истории.

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Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США, во время заседания СБ ООН 5 февраля 2003 года показал пробирку с белым порошком как образец оружия массового уничтожения, которое якобы делали на заводах Ирака. Но пробирка оказалась фальшивой. Пауэлл умер в октябре 2021 года из-за осложнений после ковида.