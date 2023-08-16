Мир 16 августа 2023, 07:25 Температура воздуха в Турции побила исторический рекорд Температура воздуха в Турции впервые в истории поднялась до 49,5 градуса РИА «Новости»

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Температура воздуха в Турции побила исторический рекорд, поднявшись до 49,5 градусов в провинции Эскишехир. Об этом в социальной сети X сообщил глава министерства градостроительства и экологии Мехмет Озхасеки.

«Согласно последней информации министерства климатических изменений, градостроительства и окружающей среды, новый температурный рекорд зафиксировали 15 августа в деревне Сарыджакая — 49,5 градусов», — написал он.

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Прошлый температурный рекорд зафиксировали в июле 2021 года в провинции Шырнак, когда столбики термометров поднялись до 49,1 градусов.

Озхасеки добавил, что жаркая погода во многих регионах Турции превысила сезонную норму почти на 7%, такая температура сохранится еще как минимум на неделю.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что жаркая погода также придет в Россию. Пик повышения температуры ожидается 17 и 18 августа сразу в нескольких областях страны.