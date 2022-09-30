Темой украинского кризиса руководит не администрация Зеленского | 360°

Эксклюзив 30 сентября 2022, 23:47 Поделиться Telegram

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Viber Темой украинского кризиса руководит не администрация Зеленского Политолог Самонкин: темой украинского кризиса руководит коллективный Запад и Нато РИА «Новости»

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Россия готова к переговорам с Украиной. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Российская сторона призывает киевский режим прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Однако, по мнению председателя коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрия Самонкина, доверять киевским коллегам не стоит. В беседе с «360» он отметил, что темой украинского кризиса руководит не администрация президента Украины Владимира Зеленского, а коллективный Запад и НАТО.

Президент России Владимир Путин выступил 30 сентября в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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«Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано», — сказал российский лидер во время выступления.

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Далее — прямая речь.

Киевским коллегам не стоит доверять

Вероятность этого саммита существует с 50%, потому что все-таки киевским коллегам не стоит доверять по той причине, что мы восемь лет жили <…> «Минскими соглашениями», и к чему это привело мы видим невооруженным взглядом. Сейчас фактически из-за того, что обстрелы уже американским оружием даже не прекратятся, Украина по сути дела с сегодняшнего дня потеряла свои четыре бывших региона.

То есть теперь получается, что возвращаться к формату переговоров с позиции допустим возврата Херсона, Запорожья, ДНР, ЛНР, Крыма абсолютно бессмысленно, потому что Путин сегодня в обращении к федеральному собранию уже подчеркнул, что назад возврата нет и договорится с позицией Киева мы можем только с позиции того, что они прекратят эту кровопролитную, братоубийственную войну, которую развязали еще в 2014 году.

Украинским кризисом руководит коллективный Запад и НАТО

Поэтому с позиции дипломатии такие моменты переговоров возможны, но опять у нас будет Брест площадкой, как мы это видели в начале специальной военной операции. Но с точки зрения практических решений, пока во главе Зеленского и его команды стоят кураторы из НАТО и собственно коллективный Запад, данная инициатива является немножечко бессмысленной по причине того, что на предмет решения украинского кризиса Россия должна опять говорить теперь с позиции Совета Безопасности с кураторами киевского режима, а такими являются Лондон, Вашингтон и, собственно, Брюссель.

Pxhere.com

Поэтому напрямую если говорить о переговорах с Украиной, то опять же 50% теоретический формат — то есть это просто разговоры в никуда, потому что темой украинского кризиса руководит не администрация Зеленского, они не принимают решения, а принимает решения за них коллективный Запад и собственно само НАТО. Тем более уже Зеленский попросил о том, чтоб Украину неожиданно быстро приняли в НАТО — самый глупый поступок, несмотря на то, что у них ушли сегодня четыре региона. Это абсолютный абсурд с его стороны, делать такие заявления.

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