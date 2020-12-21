Темных тигровых питонов хотят внести в меню ресторанов Флориды

В меню жителей Флориды могут добавить мясо темного тигрового питона. На юге американского штата этих неядовитых змей развелось слишком много. Сейчас их съедобность выясняют ученые.

Темные тигровые питоны, сообщил телеканал CNN, начали распространятся в национальном парке Эверглейдс в 1980-х годах. Животные неядовиты, но для местной дикой природы представляют серьезную угрозу.

Специалисты комиссии Флориды по охране рыбных ресурсов и диких животных вместе с коллегами из департамента здравоохранения штата начали изучать, каков уровень ртути в организме питонов. Таким образом станет ясно, безопасно ли их есть. После этого для местных жителей разработают определенные рекомендации.

«Процесс исследования уровня ртути находится на ранней стадии. В настоящее время мы заняты сбором образцов. СОVID-19 несколько сдвинул запланированные сроки», — отметила представитель комиссии Сьюзан Нил.

Пока что в комиссии призвали к гуманному убийству питонов. Жители могут сообщить об обнаружении змей специальным ведомствам.

Руководитель программы по устранению змей Майк Киркленд предположил, что полученные результаты заставят людей отказаться от употребления питонов в пищу.

«Если же нам удастся определить, что в качестве еды змеи безопасны, это окажется полезным для контроля популиции питонов», — заключил он.