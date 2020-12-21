Темных тигровых питонов хотят внести в меню ресторанов Флориды
Темные тигровые питоны, сообщил телеканал CNN, начали распространятся в национальном парке Эверглейдс в 1980-х годах. Животные неядовиты, но для местной дикой природы представляют серьезную угрозу.
Специалисты комиссии Флориды по охране рыбных ресурсов и диких животных вместе с коллегами из департамента здравоохранения штата начали изучать, каков уровень ртути в организме питонов. Таким образом станет ясно, безопасно ли их есть. После этого для местных жителей разработают определенные рекомендации.
«Процесс исследования уровня ртути находится на ранней стадии. В настоящее время мы заняты сбором образцов. СОVID-19 несколько сдвинул запланированные сроки», — отметила представитель комиссии Сьюзан Нил.
Пока что в комиссии призвали к гуманному убийству питонов. Жители могут сообщить об обнаружении змей специальным ведомствам.
Руководитель программы по устранению змей Майк Киркленд предположил, что полученные результаты заставят людей отказаться от употребления питонов в пищу.
«Если же нам удастся определить, что в качестве еды змеи безопасны, это окажется полезным для контроля популиции питонов», — заключил он.