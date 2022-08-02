Темные витрины и двери-автомат. Правительство Испании утвердило собственный план экономии энергии

Испанские власти утвердили меры обеспечения экономической устойчивости. Они решили запретить использовать кондиционеры в учреждениях на полную мощность, а также подсвечивать витрины магазинов по ночам. Об этом правительство Испании сообщило на своем сайте.

Закон включил план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в кондиционировании воздуха в административных зданиях, общественных помещениях и магазинах. Так, испанцам запретили включать кондиционеры на температуру ниже +27 градусов, а обогреватели — выше +19 градусов. Администрации учреждений предстоит устанавливать автоматические двери, а владельцам магазинов — выключать подсветку витрин в 22:00.

«Стандарт также включает меры по замене ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии. С этой целью будет упорядочена обработка электрических сетей и инфраструктуры, облегчена закачка возобновляемых газов в сеть газопроводов, а также обеспечено хранение и собственное потребление», — сообщили в Совете министров Испании.

Министры энергетики стран Евросоюза согласовали общий план экономии газа, сообщили «Известия». Они обязали членов альянса ввести нормирование его потребления.