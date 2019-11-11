Темные лошадки. Что известно о возглавившей Боливию Жанин Аньес и лидерах протеста

Второй зампредседателя сената Жанин Аньес временно возглавила Боливию после отставки президента Эво Моралеса. Аньес уже объявила о том, что в стране пройдут новые выборы. Профессор СПбГУ Виктор Хейфец рассказал «360», что ему известно о новом лидере латиноамериканского государства.

«О ней никто ничего не может сказать, кроме того, что она из провинции Санта-Крус — одного из центров оппозиции. Противница Моралеса, одна из тех, кто поддержал протесты. О лидере гражданских протестов Луисе Комачо Солисе тоже не так много известно: он из того же региона, адвокат, магистратуру в Испании окончил, ему 40 лет», — сообщил Хейфец.

Последнего обвиняют в связях с теми, кто выступает против индейских жителей. По словам собеседника «360», Солис — убежденнейший правоконсерватор с религиозными нотками правого консерватизма.

Профессор также высказал мнение и о том, что ожидает Эво Моралеса. По мнению Хейфеца, ушедший в отставку президент Боливии сам допустил ошибку, которая в итоге и привела к его свержению. По мнению эксперта, у политика нет шансов вернуться к власти.

Я шансов для Моралеса вернуться не вижу. Моралесу не нужно было идти на эти выборы. Это один из главных мотивов конфликта при достаточно хороших экономических результатах. Он в 2016 году проиграл референдум, который же сам и предложил (о возможности переизбрания). После этого он пошел в Верховный суд, и Верховный суд разрешил ему переизбираться. Многими боливийцами это было воспринято как плевок в лицо, поэтому результат закономерен Виктор Хейфец.

«Моралес может вернуться»: политолог — о госперевороте в Боливии Подробнее

По словам профессора, у Моралеса на зависть многим соперникам есть хорошая база поддержки. За него выступают около 35-40% населения, но все равно этого мало. Снижение популярности связано с тем, что политик решил переломить результат референдума (на нем шла речь о том, что президент и вице-президент могут получить право баллотироваться на третий срок).

«Поэтому пойти на выборы, если ему позволят, он может попробовать. Но шансов выиграть у него или у представителей правящих партий я практически не вижу», — сказал эксперт.

Он добавил, что то, что сейчас происходит в Боливии (нападение на посольство Венесуэлы, сжигание активистами домов членов правящей партии), нельзя назвать восстановлением демократии.

Отставка Эво Моралеса: как Боливия переживает смену власти Подробнее

Хейфец задался вопросом, что теперь будет с результатами парламентских выборов. Большинство голосов получила партия Эво Моралеса.

«Сейчас что будет? Депутатам его партии предложат сложить мандаты, их места вычеркнуть? Выборы объявят по новой? Нисколько не удивлюсь», — сказал профессор СПбГУ.

Эксперт считает, что прекратить беспорядки может только армия. Однако это не является хорошей идеей.

«В Латинской Америке использование армии в политике всегда заканчивалось диктатурой», — заключил эксперт.