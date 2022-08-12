Темнокожим охранникам тюрьмы заплатят $1,5 млн за запрет охранять убийцу Флойда

Сотрудники пенитенциарной системы США, которым запрещалось входить на этаж, где содержался осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский Дерек Шовин, получат компенсацию, сообщил телеканал ABC News.

«Восьми темнокожим сотрудникам исправительных учреждений было запрещено охранять Шовина в мае 2020 года — теперь они получают почти 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации за расовую дискриминацию», — говорится в сообщении.

Начальник тюрьмы приказал не пускать темнокожих охранников к Шовину. Однако распоряжение отменили уже через час. Гражданин США Джордж Флойд был убит во время задержания полицейскими в мае 2020 года. Это спровоцировало волну протестов по всей стране.

Данный прецедент открыл дискуссию о необходимости реформ в правоохранительной системе. Это также породило движение Black Live Matter («Жизни темнокожих важны»). Весной президент США Джо Байден подписал указ о запрете удушающих приемов во время задержания, а также узаконил ряд других поправок в работе полиции.