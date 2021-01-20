Темнокожий хоккеист НХЛ требовал у руководства 100 миллионов долларов «на инициативы по борьбе с расизмом»

Известно, что мужчина является сторонником движения Black Lives Matter. Кроме того, у него огромные долги в размере 26,8 миллиона долларов. На фоне этого требования о деньгах на «инициативы по борьбе с расизмом» выглядят подозрительно.

Уточняется, что Кейн основал Альянс хоккейного разнообразия вместе со своим коллегой Акимом Алиу. Кроме денег, они требовали изображение логотипа их организации на льду во время Кубка Стэнли. Также они выступали за то, чтоб хоккеисты надевали специальные черные свитера на раскатаках перед матчами. Кроме того, Альянс предлагал сменить синюю линию ледовой площадки на черный.

Ранее движение Black Lives Matter опубликовало видео с тверком в Вашингтоне. Ролик приурочили ко дню рождения Мартина Лютера Кинга — младшего, который в свое время боролся за права темнокожих.