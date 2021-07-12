Темнокожие игроки сборной Англии подверглись расовым оскорблениям после финала Евро-2020

Темнокожие игроки сборной Англии стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финале Евро-2020. Их мячи смог отбить итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, что в итоге привело к поражению англичан.

Объектами травли стали Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, уточнила британская газета Independent.

Расследованием проявления расизма по отношению к футболистам занялась полиция Лондона. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта правоохранителей.

Футбольная ассоциация Англии в Twitter также осудила расистские высказывания в сторону игроков сборной.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, призывая к самым суровым наказаниям всех виновных», — подчеркнули в ассоциации.

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. Финальный матч с англичанами закончился со счетом 1:1. В дополнительное время команды не забили голов. Победитель определился в серии пенальти. Вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020. Об этом объявили сразу после окончания матча.

Болельщики по всему миру празднуют победу итальянцев. Многие уже успели поделиться своей радостью в соцсетях. Но пока одни фанаты радуются победе сборной Италии, другие — выместили свое разочарование от поражения англичан на улицы Лондона.