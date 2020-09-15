Темнокожего актера из «Звездных войн» заменили на азиата в рекламе для Китая

Британский актер Джон Бойега написал сценарий и снял рекламный ролик со своим участием для парфюмерного бренда Jo Malone. В нем он рассказал о жизни людей в его родном районе Лондона. Для Китая рекламу пересняли: Бойегу заменили на азиата, а сцены с участием темнокожих друзей британца вырезали.

Как пишет The Hollywood Reporter, компания Jo Malone извинилась за это перед актером.

«Мы уважаем Джона, а также поддерживаем наших партнеров и поклонников по всему миру. Мы очень серьезно относимся к этой ошибке и, как бренд, сделаем все возможное, чтобы извлечь урок на будущее и пойти вперед», — приводит издание текст сообщения компании.

Оригинальный ролик Бойеги называется «Лондонский джентльмен». Этим летом он получил профильную премию The Fragrance Foundation Awards 2020. После переделки рекламы актер отказался сотрудничать с брендом.

«Хотя многие бренды по понятным причинам используют различных амбассадоров для глобальных и локальных кампаний, я не могу мириться с пренебрежительным отношением к своей культуре», — написал Бойега на своей странице в Twitter.

Для китайского рынка ролик полностью пересняли, но оставили авторский сценарий и сохранили планы, которые придумал британский актер, известный ролью Финна в «Звездных войнах». Главную роль в новой версии исполнил актер из КНР Лю Хаожань.

Ранее некоммерческая организация PEN America, которая занимается защитой свободы слова во всем мире, опубликовала расследование о том, как голливудские киностудии и режиссеры переделывают свои фильмы, чтобы угодить китайским властям.