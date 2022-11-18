Мир 18 ноября 2022, 23:03 «Тема не закрыта». Ульянов заявил, что Киев все еще может создать «грязную бомбу» Постпред РФ Ульянов: тема возможности создания Киевом «грязной бомбы» не закрыта РИА «Новости»

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Создание Украиной «грязной бомбы» все еще возможно. Эта тема не закрыта, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24». При этом, по его мнению, Россия приняла достаточно превентивных мер.

«Вопрос не закрыт, но самое главное, как мне кажется, нами был послан довольно сильный превентивный сигнал», — сказал он.

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Ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ не обнаружила на Украине свидетельства изготовления «грязной бомбы». Совет управляющих агентства принял соответствующую резолюцию. Ульянов, комментируя это решение, сказал, что делегаты поверхностно изучили вопрос об отсутствии у Украины планов по подготовке «грязной бомбы» — всего два инспектора прошлись по трем объектам.

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Россия выразила надежду, что представители МАГАТЭ продолжат инспектировать украинские объекты, так как у киевского режима имеется необходимая производственная база и научный потенциал для создания такой бомбы.