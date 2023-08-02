Мир 02 августа 2023, 09:28 Тема «исторической справедливости» в отношении украинских земель стала в Польше мейнстримом — Захарова Представитель МИД Захарова: в Польше тема «возвращения» Западной Украины стала мейнстримом РИА «Новости»

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Желанное возвращение земель Западной Украины как торжество исторической справедливости начали обсуждать в Польше чаще и шире. Представитель МИД России Мария Захарова сказала в эфире радиостанции Sputnik, что это стало мейнстримом.

Она обратила внимание на то, что, хотя Украина и Польша объединились против России, между ними остались серьезные противоречия. Во-первых, украинское общество раскололось, страна в границах 90-х годов перестала существовать, а во главе киевского режима поставили лоббистов военно-промышленного комплекса стран НАТО. Во-вторых, в Польше все чаще и активней стали обсуждать территориальные притязания.

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«За последние годы тема того, что вот эта самая историческая справедливость должна, наконец, свершиться, а они ее видят в контексте Западной Украины, становится мейнстримом», — сказала Мария Захарова.

По ее словам, обсуждения этого вопроса прошли не за закрытыми дверями, а на публике. В Польше выпустили книги на эту тему, монеты и марки, провели конференции. Мария Захарова заявила, что это создало определенный общественный фон.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что польские военные вторгнутся в Западную Украину, разрушат Львов и выселят на эту территорию украинских беженцев.