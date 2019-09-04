«Тема чувствительная»: Песков не стал анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Кремль воздержался от комментариев по поводу сроков начала обмена заключенными между Россией и Украиной.

По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти проинформируют о дате обмена, как только она будет определена.

СМИ узнали о новой схеме обмена заключенными между Россией и Украиной Подробнее

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», — приводит агентство слова главы президентской пресс-службы.

Ранее дипломатические источники сообщили «Интерфаксу», что обмен может состояться в течение недели.

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова рассказала 2 сентября, что обмен заключенными между Россией и Украиной предполагает ряд юридических процедур, по которым требуется провести оформление документов.

Известно, что стороны приступили к подготовке необходимой документации. Также параллельно продолжают вестись переговоры.

В СИЗО «Лефортово» из колоний уже доставили пятерых осужденных в России украинцев: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Здесь же содержатся задержанные за нарушение российской границы в Керченском проливе украинские моряки.