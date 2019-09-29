Телохранитель саудовского короля погиб в перестрелке в гостях у друга
«Погиб бригадный генерал Абдель Азиз Фахем. Огонь открыл его друг. Ранения получили пять сотрудников безопасности. Генерал Абдель Азиз Фахем находился в гостях у своего друга Турки бен Абдель Азиза», — цитирует РИА «Новости» местные СМИ.
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В королевском МВД рассказали, что перестрелку начал общий знакомый вышеупомянутых лиц Мамдух бен Машааль после разговора на повышенных тонах с генералом. Бен Машааль якобы вышел из дома, а затем вернулся и открыл огонь. Среди пострадавших хозяин дома Турки бен Абдель Азиза и работавший у него гражданин Филиппин.
Прибывшие полицейские не смогли уговорить бен Машааля сдаться. Он был убит сотрудниками безопасности.
Абдель Азиз Фахем скончался в больнице от полученных ран. Кроме него, пострадали семь человек, они госпитализированы.