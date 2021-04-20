Тело «зайца» нашли в отсеке шасси самолета в Амстердаме

Тело неизвестного обнаружили в отсеке шасси самолета, который приземлился в аэропорту Амстердама Схипхол. Он прилетел туда из нигерийского Лагоса. Расследованием занялась королевская военная полиция Нидерландов.

Об этом полиция сообщила в своем Twitter.

«Мы расследуем обнаружение останков в шасси самолета из Лагоса (Нигерия)», — сказано в сообщении правоохранителей.

Уточняется, что обстоятельства смерти и личность человека, которого обнаружили в отсеке шасси, пока устанавливается. По данным местных СМИ, тело обнаружили в самолете KLM в аэропорту Схипхол. Журналисты отметили, что погибший мог быть безбилетным пассажиром.

В 2019 году мужчина выпал из отсека шасси «Кенийских авиалиний», когда самолет пролетал над Лондоном. Его тело нашли в одном из частных дворов в районе Клэпам на юге столицы Великобритании. Полицейские не сочли его гибель подозрительной — по их версии, мужчина был безбилетным пассажиром, который смог незамеченным пробраться в отсек шасси. Правоохранители осмотрели его укрытие и обнаружили там сумку, воду и запас продовольствия.