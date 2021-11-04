Тело ветерана Второй мировой войны в США вскрыли на ТВ-шоу

Ветеран Второй мировой войны из США Дэвид Сондерс завещал свое тело науке. В результате вскрытие провели на телевизионном шоу.

Об этом сообщило издание Daily Mail. Сондерс умер из-за коронавируса. Перед смертью он оставил завещание, в котором указал, что его останки может использовать частная фирма в научных целях.

В результате его тело вскрыли и изучили по телевизору во время шоу «Странности и курьезы»

Съемки проходили в отеле Портленда, куда можно было попасть за 500 долларов.

92-летняя супруга ветерана Элси сказала, что планирует подать в суд, так как было нарушено соглашение. Тело ветерана не использовали в научных целях, а изучали во время шоу со зрителями, «словно кусок мяса».