Тело утонувшей в Адлере россиянки нашли в Абхазии

Накануне тело 22-летней девушки из России обнаружили в Гаграх. Несколько дней назад она утонула в Адлере. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии.

«В воскресенье, 8 августа, девушка утонула в Адлере. Морским течением ее тело принесло в Гагры. Тело было доставлено в морг местной районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую», — сообщили в ведомстве.

По данным «Царьграда», последний раз туристку видели между пляжами «Красная поляна» и SportInn в Адлерском районе Сочи. Очевидцы сообщили, что видели, как она утром заходила в воду. Телефон девушки был обнаружен на лавочке, стоящей неподалеку. Он был разряжен.

Недавно в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что с начала лета в городских водоемах утонули 36 человек. В Ленинградской области с июня в воде погибли 56 человек, 98 удалось спасти. Сотрудники профильного ведомства посоветовали людям соблюдать правила безопасности, в частности отказаться от употребления алкоголя перед купанием.