Тело украинского военного нашли у границы с Румынией

Недалеко от границы с Румынией нашли тело украинского пограничника с огнестрельным ранением. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Украины Андрея Демченко.

«Сегодня утром вблизи границы с Румынией было обнаружено тело 24-летнего пограничника без признаков жизни с огнестрельным ранением. Об этом сообщено в соответствующие правоохранительные органы, которые уже работают на месте происшествия», — рассказал Демченко.

Точной информации об обстоятельствах гибели пограничника пока нет. Собеседник добавил, что военнослужащий в момент гибели был на посту и у него было табельное оружие.

В начале июля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух стран. Ранения получили два человека. Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, киргизские военные незаконно перешли границу и попытались забрать лошадей у жителей района Деваштич. В ответ на предупреждение они открыли огонь. По версии Минобороны Киргизии, таджикские военные напали на конный пограничный отряд.