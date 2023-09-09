Мир 09 сентября 2023, 03:43 Тело связанного британского наемника нашли в водоеме на Украине — СМИ Sky News: тело связанного британского наемника нашли в водоеме на Украине Freepik

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На Украине нашли мертвого британского наемника, он лежал на дне водоема со связанными ногами и руками. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Британии, передал телеканал Sky News.

«Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине», — сообщил представитель ведомства.

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Дипломат отметил, что МИД Великобритании поддерживает связь с правительством Украины. Погибшим наемником оказался 31-летний военный по имени Джордан Чедвик из графства Ланкашир. Ранее он выполнял задачи в шотландской гвардии. В 2022 году мужчина поехал в зону боевых действий на Украине и вступил в «интернациональный легион».

Как сообщило агентство Daily Record, родные наемника узнали о происшествии 26 июня. Тело Чедвика доставили на родину 7 августа. Обстоятельства случившего еще выясняют.

Ранее стало известно о смерти колумбийского наемника Алехандро Эррера на Украине. Когда военный оказался на украинской территории, то предупредил своих коллег в соцсетях, что те должны быть готовы к происходящим на передовой событиям, прежде чем вступить в ряды ВСУ. Уже в начале сентября этого года семья мужчины узнала о его гибели.