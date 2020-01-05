Тело Сулеймани привезли на прощание в американском автомобиле

Пользователи обратили внимание на то, что гроб с телом погибшего военачальника Касема Сулеймани провезли в Иране на американском автомобиле. Вслед Chevrolet иранцы кричали «Смерть Америке».

Фотография автомобиля с цветами и фотографиями Сулеймани появилась в Twitter.

«Протестующие скандируют „Смерть Америке“, пока тело Касема Сулеймани везут в сделанном в США Chevrolet», — написал автор поста.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 2 января. В результате атаки погиб известный иранский военачальник, глава элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

4 января с иранским военачальником простились в Багдаде, на улицы вышли несколько тысяч человек. В воскресенье, 5 января, гроб с телом Сулеймани привезли в Иран. Самолет с телом приземлился в городе Ахваз на юго-западе Ирана, там начались прощания. Потом тело должны привезти в Мешхед и Тегеран. Похоронят Сулеймани 7 января в Кермане.