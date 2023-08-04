Мир 04 августа 2023, 14:48 Тело седьмого погибшего обнаружили в зоне схода оползня в горах Грузии Премьер Грузии Гарибашвили: тело седьмого погибшего нашли в зоне схода оползня в Шови РИА «Новости»

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Спасатели нашли тело седьмого погибшего в курортном месте Шове в Грузии. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, написал ТАСС.

«К сожалению, к этому моменту найдены тела семи погибших. Очень сложное положение», — сказал политик.

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Ранее сообщалось о шести погибших. По словам Гарибашвили, сейчас продолжаются поиски еще 30 человек. Он добавил, что военных тоже привлекут к спасательным работам.

Оползень сошел в Шови 3 августа. Это произошло из-за сильных ливней и таяния льда. В результате разгула стихии дороги и мосты, а также гостиница «Сансет Шови» и коттеджи туристов получили повреждения.

Представители МВД Грузии заявили, что на место случившегося отправились два вертолета пограничной полиции, еще два вертолета полетели туда 4 августа. Спасатели эвакуировали за два дня 210 человек.