Мир 11 декабря 2023, 09:33 Тело седьмого члена экипажа конвертоплана Osprey нашли около японского острова Якусима NHK: в Японии обнаружили тело еще одного члена экипажа конвертоплана Osprey U.S. Marines/Keystone Press Agency/globallookpress

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Тело погибшего члена экипажа разбившегося американского конвертоплана Osprey обнаружили в Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Летательный аппарат потерпел крушение около японского острова Якусима. Экипаж конвертоплана состоял из восьми военных, спасатели нашли тела семи из них. Американское командование объявило погибшими всех восьмерых.

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США также приостановили использование конвертопланов Osprey, так как причиной крушения могла быть техническая ошибка конструкции. Летательные аппараты этого типа использовались военными на базе Футэмма на Окинаве и Екота в Токио.

Конвертоплан рухнул во время перелета между базой Ивакуни в префектуре Ямагути и окинавской Кадэна в ноябре. Летательный аппарат — винтокрыл перед аварией запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Американское командование приостановило поиски 5 декабря и выразило благодарность Японии за помощь. Тела шестерых членов экипажа нашли рядом с обломками Osprey CV22.