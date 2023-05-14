Мир 14 мая 2023, 16:18 Тело пропавшего после падения в море со скалы россиянина обнаружили на Пхукете «Новости Пхукета»: на острове нашли тело упавшего в море со скалы россиянина Unsplash

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Тело гражданина России, пропавшего в море около мыса Промтхеп утром 12 мая, обнаружили в воскресенье на Пхукете. Об этом сообщил портал «Новости Пхукета».

По данным издания, тело увидели в воде рыбаки. Они вызвали на место правоохранителей, которые подняли 32-летнего мужчину на сушу. В присутствии официальных лиц и полиции знакомые погибшего опознали его.

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Юрий С. считался пропавшим без вести на Пхукете с утра 12 мая. По предварительной информации, он вместе с тремя знакомыми проводил фотосессию на мысе Промтхеп, когда их накрыла мощная морская волна. Юрий не смог выбраться на берег, его друзья получили легкие травмы.

Поисковые отряды двое суток пытались найти россиянина с перерывами на ночное время. Спасателям мешали сильные ветер и волны, в мероприятии задействовали квадрокоптеры, лодки и водные мотоциклы.